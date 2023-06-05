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%84 من القراء يؤيدون تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان " هل تؤيد تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة؟"، أيد غالبية القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة.

 

وأيد 84% من القراء تكثيف حملات المرور على الطرق للحد من الحوادث بسبب السرعة الزائدة، بينما عارض 16% من القراء موضوع الاستطلاع.

 


الاستطلاع

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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