شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رياح وطقس حار.. خريطة الظواهر الجوية وحالة الطقس حتى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الإثنين 5 يونيو حتى السبت المقبل 10 يونيو 2023، حيث يسود طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كل الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة وأهم الظواهر الجوية، كما يلى:

_ الإثنين 5 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

_ الثلاثاء 6 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة .

_ الأربعاء 7 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء تكون مثيرة للرمال والأترية على أقصى الغرب على فترات متقطعة.

_ الخميس 8 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

_ الجمعة 9 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

_ السبت 10 يونيو :

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.