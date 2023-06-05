شكرا لقرائتكم خبر عن "وزارة العمل" تواصل تنظيم التوعية بالإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل عن تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى بعنوان "الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع المصابين" من خلال فرع المركز القومى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وحدة أسيوط، وكذلك المرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز بالقاهرة والاستماع إلى آراء و مقترحات المتدربين، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بالعملية التدريبية فى مجال السلامة والصحة المهنية ، وتفعيل دور المركز ووحداته فى هذا المجال والعمل على الوقوف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها .

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، انها تلقت تقريراً من الكيميائى أشرف مرزوق معاون وزير العمل و المشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، نوه فيه إلى أنه للاسبوع الثانى وتأكيدا عى دور المركز القومى فى رفع الوعى الوقائى ونشر ثقافة للسلامة والصحة المهنية للحفاظ على العنصر البشرى، تم تنفيذ البرنامج الثالث على التوالى من خلال فرع المركز باسيوط ، موضحاً بان الجلسة الافتتاحية كانت بعنوان التعريف بالاسعافات الاولية والحروق وانواعها، كما أن السلامة والصحة المهنية وحماية البشر هى أسلوب حياة فمن حق كل انسان ان يحيا فى سلامة وصحة جيدة فهى تلعب دورا مهما فى توفير بيئة عمل امنة و خالية من المخاطر لكل عامل بالاضافة زيادة الانتاجية والتأثر المباشر لها على الناتج القومى، وذلك من خلال خفض معدلات الاصابة بالأمراض المهنية واصابات العمل والحوادث الجسيمة والحفاظ على الأيدي العاملة والمنشأة .

وأضاف معاون الوزير، أنه فى إطار توجيهات وزير العمل بالمتابعة المستمرة لمجريات العمل للوقف على نقاط القوة والعمل على تقويتها ونقاط الضعف والعمل على معالجتها، حيث قام بالمرور على قاعات التدريب ومتابعة مجريات سير التدريب فى المركز والاستماع إلى آراء و مقترحات المتدربين فى البرامج المقدمة بالمركز ومدى رضائهم عن الأداء المقدم لهم ، كما أثنى المتدربين على المستوى العملى المقدم لهم من خلال المدربين ، وأشادوا بأسلوب التعامل المقدم لهم من خلال القائمين على العملية التدريبية من المنسقين وفريق عمل الإدارة المركزية للتدريب ، ووجه السيد المشرف على المركز بضرورة إجراء الصيانة الأزمة لأجهزة التكيف بكافة قاعات التدريب وتهيئة كافة السبل التى تسهل عملية التدريب لتحقيق أقصى استفادة من البرامج المقدمة بالمركز .

كما نظمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع جامعة قناة السويس ندوة للتوعية بعنوان "ماهى الاسعافات الاولية وواجبات المسعف" ، للعاملين بالمديرية وذلك بالقاعة الرئيسية الموجودة بديوان المديرية، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة ،بتكثيف التوعية والتثقيف لكافة العاملين حول اساليب الوقاية وإشتراطات السلامة والصحة المهنية وتطبيقها داخل المنشآت لحماية الأفراد والعاملين والمنشآت بالتعاون مع مختلف الجهات في هذا الشأن .

وأوضح محمد طلعت عبد النبى مدير مديرية العمل بالاسماعيلية في تقريره للوزارة، أن إدارة التنظيم والادارة بالمديرية نظمت ندوة عن ماهية الإسعافات الاولية و ماهى واجبات المسعف، تناولت تعريفات هامة في هذا المجال ، كما حاضرت من خلالها الدكتورة سمر محمد المدرس بقسم تمريض صحة الاسرة والمجتمع بكلية التمريض واستعرضت اهمية واهداف الاسعافات الاولية والمهارات الواجب توفرها فى المسعف،وعن مبادئ الاسعافات ، واكدت على ضرورة وجودها وسهولة الوصول اليها داخل المنشآت .

وأضاف مدير المديرية أنه للتعرف على الخطوات المتبعة في حالات الطوارى وأنواع الاسعافات الاولية ، استعرضت الدكتور ساميه الحسينى أستاذ مساعد التمريض الباطنى بكلية التمريض تعريفات عن حالات الطوارئ وطرق التعامل مع النزيف والجروح والكسور، وفى ختام الندوة تم تقديم إرشادات طبية ونصائح صحيه عن مختلف الموضوعات المطروحة من قبل المشاركين تحت إشراف تنفيذىمن أميرة ابراهيم مدير إدارة التنظيم والادارة .