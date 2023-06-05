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أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

 

-الطماطم بـ 6.5 جنيه

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيها 

 

‏-البصل الأبيض 13.5 جنيه  .

 

‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 13.5 جنيه .

 

‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها 

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ11 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16.5 جنيه . 

 

الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.

 

-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه.

 

بامية 30 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها.

 

‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.

 

‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها .

 

-الموز البلدى 15 جنيها.

 

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