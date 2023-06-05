شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. -الطماطم بـ 6.5 جنيه ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 8.5 جنيها ‏-البصل الأبيض 13.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-‏‎البصل الأحمر ب 13.5 جنيه . ‏‎‏‎‏‎-الكوسة 15 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ11 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 16.5 جنيه . الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات. -الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 8.5 جنيه. بامية 30 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 8.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 6 جنيهات ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 15.5 جنيه. ‏‎‏‎‏-الليمون بـ 15 جنيها. ‏‎‏‏‎‏‎‏-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها. ‏‎‏-الجوافة بـ 21 جنيها . -الموز البلدى 15 جنيها.

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