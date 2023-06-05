شكرا لقرائتكم خبر عن 20 خطوة مهمة لطلاب الثانوية العامة يجب الالتزام بها داخل لجنة الامتحان.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتربت امتحانات الثانوية العامة 2023، حيث تبدأ 12 يونيو الحالى، نقدم فى التقرير التالى، تعليمات وإرشادات وخطوات مهمة للطلاب داخل لجنة الامتحان حتى يتمكنوا من التعامل مع الأسئلة بشكل جيد.

- دخول لجنة الامتحانات بدون أى وسيلة إلكترونية وخاصة التليفون المحمول، لأنه فى حالة رصده لدى الطالب سوف يحرر له محضر غش حتى ولو كان الهاتف مغلقا ولم يستخدمه الطالب فى الغش.

- على الطالب أن يتبع تعليمات مسئولى أمن اللجنة أثناء التفتيش باستخدام العصا الإلكترونية وعدم إثارة المشاكل.

- على الطالب أن يتوجه إلى لجنته الفرعية " الفصل" وفق ترتيب أرقام الجلوس وتوزيعها على اللجان حيث تضع كل مدرسة كشوف المناداة الخاصة بالطلاب وترتيبهم داخل اللجان فى المدرسة من الداخل ومن ثم يستطيع الطالب أن يصل إلى لجنته من خلال الإطلاع على هذه الكشوف.

- يصعد الطالب إلى لجنته ويجلس على مقعده وبحوزته أدواته القلم الأزرق ويفضل أن يكون لديه أكثر من قلم.

- يتم توزيع بوكليت الأسئلة وورقة البابل شيت وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية وكتيب المفاهيم.

- يجب على الطالب أن يتأكد جيدا من ترتيب نموذج الأسئلة سواء " أ - ب -ج-د" لانه سيتم تدوين رقم نموذج الأسئلة فى كراسة البابل شيت أثناء كتابة البيانات.

- يبدأ الطالب بكتابة بياناته علل كراسة البابل شيت وتتضمن الاسم ورقم الجلوس والمدرسة والإدارة التعليمية واسم المادة، ثم يتم كتابة البيانات أيضا فى كراسة الأسئلة المقالية.

- يقوم الطالب بكتابة رقم الجلوس فى الخانات الموجودة فى كراسة البابل شيت بالترتيب من الشمال إلى اليمين بواقع رقم لكل خانة ثم يقوم بتظليلها حتى يتم قراءتها من جانب الماسح الضوئى.

- تأكد من عدد صفحات ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت قبل كتابة البيانات الخاصة بالطالب.

- تأكد من أن الأسئلة لجميع الطلاب موحده فى مضمونها مختلفة فى ترتيبها داخل كراسة الأسئلة.

- لا تجيب عن أسئلة داخل كراسة الأسئلة بل تكون الإجابة داخل كراسة البابل شيت فقط وورقة الأسئلة المقالية.

- يجب الالتزام بالإجابة فى المساحة المخصصة لكل سؤال فى الأسئلة المقالية وعدم تخطيها.

- يبدأ الطالب بالإجابة عن الأسئلة الاختيارية التى يرى أنها سهلة وبسيطة حفاظا على وقت الامتحان.

- فى حالة إجابة الطالب عن سؤال وتظليل دائرة معينة وأراد تغييرها يضع علامة إكس على الدائرة الأولى ويقوم بتظليل دائرة أخرى.

- تظليل الدائرة بالكامل بالقلم الأزرق الجاف.

- لكل سؤال 4 بدائل اختيارية يجب على الطالب اختيار واحده فقط.

- لا تقوم بتظليل أكثر من دائرة لكل سؤال حتى لا تضيع عليك درجة السؤال.

- بعد الانتهاء من الإجابة عن جميع الأسئلة يقوم الطالب بمراجعة ما تمت الإجابة عنه.

- على الطالب أن يتجنب أى محاولات غش داخل اللجنة الامتحانية.

- بعد انتهاء وقت الامتحان يقوم الطالب بتسليم ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت للملاحظين داخل اللجنة الامتحانية.