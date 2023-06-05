شكرا لقرائتكم خبر عن هل العواصف الترابية أمر غريب فى الوقت الحالى من العام؟.. الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل من الغريب أن تشهد البلاد نشاطا للرياح وعواصف ترابية خلال هذا الوقت من العام؟، سؤال أجابت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى تقرير أعدته لتوضيح سبب العواصف الترابية الأخيرة.

أكدت هيئة الأرصاد، أنه من المعروف أن فصل الربيع هو فصل المنخفضات الصحراوية حيث السمة الرئيسية فى فصل الربيع هو تكون المنخفضات الجوية السطحية (الخماسينية) غرب البلد ويكون مركزها الصحراء الغربية فيصاحبها انخفاض فى مستوى الضغط الجوى وبالتالي ارتفاع فى درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة التى تتجه للداخل وتعمل على انخفاض وتدهور فى مستوى الرؤية الأفقية.

وتابع التقرير: فنجد أن أعلى درجة حرارة تسجل فى فصل الربيع وأيضا يحدث نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على فترات متقطعة التى قد يصل لحد العاصفة، كما أن الرمال والأتربة المثارة ممكن تحدث أيضا نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

وأشار التقرير: بالنسبة لهذا الوقت من العام يبدأ أيضا الحزام المدارى فى الارتفاع فإذا صاحب ذلك منخفض متعمق فى طبقات الجو العليا يساعد ذلك فى سحب أو نقل كتلة مدارية رطبة تساعد على تكون السحب الرعدية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق التى تتوفر بها العوامل الملائمة.

أكد التقرير وبهذا نستطيع أن نقول أن ما يحدث من عواصف ترابية وسقوط أمطار رعدية خلال هذا الوقت من العام طبيعى ومعتاد عليه.

واستعرضت هيئة الأرصاد بعض العواصف الترابية التى حدثت خلال الأعوام الماضية خلال فصل الربيع:-