شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مدبولي: صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، ومناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة في هذا الصدد.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات.. مدبولي: صناعة السيارات تحتل أولوية متقدمة لدى الرئيس السيسي.. ونتطلع لأن تصبح مصر مركزا مهما لتوطين هذه الصناعة.. ومسئولو الشركات يشيدون بنهج مصر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، حيث تمت مناقشة آخر التطورات الخاصة بصناعة السيارات في مصر، والجهود المبذولة من جميع الوزارات والجهات المعنية التي تعمل بالتوازي من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

الأرصاد: نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن وجود نشاط للرياح على عدة مناطق خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من اليوم الإثنين.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن نشاط الرياح اليوم يكون على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، على أن يمتد نشاط الرياح غدا ليشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

تصنيف الإسكواش.. علي فرج يستعيد صدارة التصنيف العالمي

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبين في الخامس من يونيو الجاري، وتقدم البطل المصري علي فرج، لاعب وادي دجلة، إلى صدارة التصنيف العالمي، وذلك بعد هيمنة البيروفي دييجو إلياس على القمة لـ 7 أسابيع متتالية.

9سنوات من الإنجازات.. القطاع المصرفى شريك رئيسى فى دعم خطط التنمية بمصر

شهد القطاع المصرفى تطورات قوية، فى الأعوام التسعة الماضية، فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر خطط ومبادرات عززت بشكل أكبر دور البنوك فى مشاريع التنمية، ما دفع إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى واستقرار سوق النقد.

باق 15 يوما.. متى يبدأ فصل الصيف رسمياً وكم يبلغ طوله؟

حوالى 15 يوما على انتهاء فصل الربيع رسميا وبداية فصل الصيف، وذلك بعد أن بدأ الربيع الإثنين 20 مارس ويستمر 92 يوما و17 ساعة و13 دقيقة، على أن يبدأ فصل الصيف الأربعاء 21 يونيو 2023 وطولة 93 يوما و13 ساعة و52 دقيقة.

كريستيانو رونالدو : أشعر بالسعادة فى السعودية ومرحبًا بقدوم ميسى وبنزيما

أبدى النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، رضاه وسعادته عن موسمه الأول مع فريق النصر، ومنذ انضمامه إلى النادي السعودي، والمنافسات في الدوري السعودي.

وفاة الملحن محمد النادى.. وصناع الموسيقى ينعونه

أعلن الفنان كريم محسن، وفاة الملحن محمد النادى، بدون الكشف عن التفاصيل، وكتب عبر حسابه على فيس بوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله الأخ والصديق الفنان محمد النادي ربنا يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا أطيب خلق الله.. ادعوا له بالرحمة والمغفرة الله يخليكم".

البورصة تحقق طفرة تكنولوجية ورأس المال يتضاعف بـ675 مليار جنيه فى عهد الرئيس السيسى

حققت البورصة المصرية طفرات قياسية على كل الأصعدة والمؤشرات منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد فى يونيو 2014، وعلى مدار السنوات التسع الماضية، مدعومة بالنهضة الاقتصادية والنمو الكبير الذى صاحب حجم الاقتصاد المصرى، والذى قفز من قرابة تريليونى جنيه إلى نحو 8 تريليونات جنيه.

الصحة العالمية: 349 مليون شخص يعانى من العجز الغذائى عالميًا نتيجة زراعة التبغ

عقدت منظمة الصحة العالمية مؤتمرًا صحفيًا اليوم حول دور التبغ في أزمة الغذاء العالمي وتفاقم الجوع، يتحدث فى المؤتمر الدكتورة فاطمة العوا، المستشارة الإقليمية لمبادرة التحرر من التبغ.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة العوا، إنه بمناسبة اليوم العالمى للامتناع عن التبغ، عام 2023 يكمل اليوم العالمى لتبغ فى عام 2022 لأننا تحدثنا عن علاقة تلوث البيئة نتيجة التبغ ونكمل على هذا الموضوع بأننا نطالب بزراعة المنتجات الزراعة بدلاً من التبغ لأنه يجب أن 349 مليون شخص يعانون من العجز الغذائى، موضحة أننا نواجه مرض التبغ الأخضر وهو مرض يعرض المزارعين للخطر، حيث إن كل الأسرة تشتغل فى زراعة التبغ فى الدول التى تزرع التبغ، موضحة ان هناك 1.3 مليون طفل يعمل فى زراعة التبغ، وهو ما يجعلهم يتركون المدرسة ويعرض حياتهم لخطر استنشاق التبغ.

كلوب ليون المكسيكى رابع المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

نجح كلوب ليون المكسيكي في حسم لقب الكونكاكاف على حساب لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في إياب نهائي دوري أبطال أمريكا الشمالية وتغلب كلوب ليون على مضيفه الأمريكي بهدف دون مقابل، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد.

تصل 36 درجة بالقاهرة.. الأرصاد تتوقع ارتفاع درجات الحرارة فى نهاية الأسبوع

كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بداية ارتفاع فى درجات الحرارة على كل الأنحاء وذلك مع نهاية الأسبوع الجارى، بعد الموجة شديدة الحرارة التى شهدتها البلاد الأيام الماضية.