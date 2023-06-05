شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل رئيس موريتانيا بمقر الجامعة العربية لبحث تطورات الساحة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط، بمقر الأمانه، اليوم الإثنين، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني؛ وذلك للتشاور بشأن مجمل تطورات الأوضاع فى المنطقة العربية.

ويتناول اللقاء استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية التنموية "الاقتصادية والاجتماعية".

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الموريتاني كلمة أمام اجتماع مراسيم لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة مصر يطلع فيها السفراء والمندوبين على رؤية بلاده تجاه تطورات الأوضاع في المنطقة.