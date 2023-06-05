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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المنقضى، استعراض للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى العام المالى 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.
انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى
149 مشروع صرف صحى مُتكامل
153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها
70 محطة مياه شرب تم إنشاؤها
394 قرية تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لها
318 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 1164 كم
178 كوبرى رى و191 وحدة صحية
157 وحدة إسعاف
59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة
989 برج شبكات محمول تم تركيبها
620 مكتب بريد
8 طرق رئيسية
45 محطة سكة حديد
انتهاء الأعمال الإنشائية لـ114 مجمعا حكوميا
73 منشأة تضامن
51 عمارة سكنية
361 مركز شباب
14170 فصلا وصيانة 1242 مدرسة
93 مركز خدمة زراعية
6 أسواق و9 مواقف و9 نقاط إطفاء و124 نقطة شرطة
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