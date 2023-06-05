شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المنقضى، استعراض للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى العام المالى 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.



