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أبرز إنجازات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - شملت جلسات مجلس الشيوخ، خلال الأسبوع المنقضى، استعراض للدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُستهدفات المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" فى العام المالى 2024/23، وذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، موضحة أن حجم الاستثمارات المستهدفة للمرحلة الأولى خلال الخطة يبلغ 150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف القطاعات، وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.

 

 

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انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحى

 

 149 مشروع صرف صحى مُتكامل

 

 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحى المنزلى لها 

 

70 محطة مياه شرب تم إنشاؤها

 

394 قرية تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لها

 

 318 مشروع تأهيل وتبطين ترع بطول 1164 كم

 

 178 كوبرى رى و191 وحدة صحية

 

157 وحدة إسعاف

 

 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة

 

 989 برج شبكات محمول تم تركيبها

 

 620 مكتب بريد

 

 8 طرق رئيسية

 

 45 محطة سكة حديد

 

انتهاء الأعمال الإنشائية  لـ114 مجمعا حكوميا

 

 73 منشأة تضامن

 

 51 عمارة سكنية

 

 361 مركز شباب

 

 14170 فصلا وصيانة 1242 مدرسة

 

 93 مركز خدمة زراعية

 

 6 أسواق و9 مواقف و9 نقاط إطفاء و124 نقطة شرطة

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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