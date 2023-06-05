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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشارك بالاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر
ناقش الاجتماع عدد من الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة باسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية،ومنها لجنة التنسيق و"الصياغة" المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.
وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أنه تم خلال الاجتماع اتفاق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطيني" ،وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع انعقاد "المؤتمر الدولي "، وأيضا دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.
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