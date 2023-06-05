شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يشارك بالاجتماع التنسيقى للمجموعة العربية بمؤتمر العمل الدولى بجنيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، فى فعاليات الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي التي تبدأ فعالياتها صباح اليوم الإثنين بقصر الأمم المتحدة بجنيف، بحضور 5000 مشارك يمثلون 187 دولة حول العالم من الحكومات، وأصحاب الأعمال، والعمال، وبحضور مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين، وممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب، وحسن شحاتة وزير العمل ورئيس وفد مصر الثلاثي من " الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" في هذا المؤتمر الدولي.

ناقش الاجتماع عدد من الإجراءات التنظيمية التي تخص رئاسة المجموعة العربية في المؤتمر الدولي، وإلقاء كلمة باسمها في الجلسات العامة، وكذلك تشكيل بعض اللجان الفنية التنظيمية،ومنها لجنة التنسيق و"الصياغة" المنوط بها مراجعة الصيغة النهائية للملاحظات بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية عن أوضاع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد رئيس اتحاد عمال مصر، أنه تم خلال الاجتماع اتفاق المشاركون في الاجتماع التنسيقي العربي على عقد ملتقى التضامن مع "الحق الفلسطيني" ،وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل، تزامنا مع انعقاد "المؤتمر الدولي "، وأيضا دعم صندوق التشغيل الفلسطيني.