شكرا لقرائتكم خبر عن إعداد القادة: المحاضرات بالجامعات جزء من الدور التوعوي لاستثمار عقول الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الفترة من يناير إلى مايو 2023، قدم معهد إعداد القادة، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، العديد من الإنجازات البارزة في سعيه لتطوير جيل من القادة المؤثرين والمبدعين.

وتم تنظيم برنامج تدريبي في المعهد للسادة المرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، بهدف تأهيلهم لشغل مناصب رؤساء المراكز البحثية. كما أُقيم برنامج تدريبي للمرشحين الذين يسعون لتولي منصب (عميد كلية - رئيس شعبة - رئيس قسم) والمعادل لدرجة عميد كلية.

ونظم المعهد بالتعاون مع جامعة الجلالة أسبوع إعداد قادة الجامعات الأهلية والتكنولوجية في مقر جامعة الجلالة. بهدف تشجيع طلاب الجامعات الأهلية والتكنولوجية على المشاركة في الأنشطة الطلابية وتعزيز قدراتهم في التواصل والحوار، وبناء جيل متناغم يتجاوز التعصب والتشدد، وايضا تمكينهم من المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة الطلابية المتنوعة والاندماج في الحياة الجامعية، حيث شمل الأسبوع العديد من مجالات التنافس والأنشطة المختلفة، بالإضافة إلى ذلك، نظم المعهد بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برنامجًا تدريبيًا لإعداد القادة العرب في محافظة الأقصر، شارك في البرنامج طلاب الجامعات العربية من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى طلاب الجامعات المصرية، بهدف تأهيل القيادات العربية وتمكينهم من أن يصبحوا سفراءًا في جامعاتهم وبلدانهم، من خلال تنوع المحاضرات والجلسات التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، كما تم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية على هامش البرنامج.

وأقام معهد إعداد القادة ملتقى قادة التغيير لطلاب الجامعات المصرية برعاية وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، تحت شعار "ساند"، بهدف تعزيز أداء الشباب وتطويرهم من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات، التي تستهدف تحقيق التنمية المهنية والشخصية، والاطلاع على أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات، وذلك لتلبية متطلبات العصر الحديث.

كما تم تنظيم برامج متنوعة في معهد إعداد القادة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالمرأة وتعزز دورها في المجتمع، تضمنت هذه البرامج برنامج إعداد القادة العام للفتيات تحت عنوان "تكافؤ الفرص"، بالإضافة إلى دورة تدريبية في مهارات القيادة تحت عنوان "إعداد فريق تنظيم الفعاليات المختلفة".

وبناءً على حرص الدولة المصرية على تأصيل المعتقدات الدينية والثقافية والمجتمعية الأصيلة في وجدان الشعب المصري ونشر الوعي في المجتمع، قامت وزارة التعليم العالي من خلال معهد إعداد القادة بتنظيم برنامج قادة جيل 2، حيث شمل هذا البرنامج العديد من الندوات وورش العمل، بالإضافة إلى استضافة رموز المجتمع والفكر لمواجهة الأفكار المتطرفة بوسائل متنوعة، بهدف تعزيز الوعي واستعادة المفاهيم والأفكار والمعتقدات الصحيحة في الدين والثقافة، والتي تلعب دورًا إيجابيًا في استقرار المجتمع المصري وحفظ نسيجه، وشمل هذا البرنامج أعضاء هيئة التدريس في الجامعات وممثلين عن الوزارات والمؤسسات في الدولة المصرية، الذين يمثلون قوة ناعمة تؤثر في فكر شباب الجامعات والمجتمع بشكل عام.

ونظم معهد إعداد القادة بالتعاون مع المعهد العالي للفنون التطبيقية محاضرة عن مواجهة الأفكار الهدامة والمتطرفة.

كما قام المعهد بتنظيم سلسلة من المحاضرات كجزء من دوره التوعوي في استثمار عقول شباب الجامعات والمعاهد المصرية، بهدف بناء الوعي حول القضايا المتنوعة، بما في ذلك مواجهة الأفكار المغلوطة وغير السوية. كما تسعى لتوعية الشباب بقضايا تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وحل المشكلة السكانية، حيث تعتبر هذه المحاضرات جزءًا من الجهود المستمرة للمعهد في تعزيز الوعي وتثقيف الشباب حول قضايا مهمة تؤثر في حياتهم والمجتمع بشكل عام، من خلال توفير هذه المعلومات والنقاشات، يتم تمكين الشباب من اتخاذ قرارات مستنيرة والمساهمة في تطوير المجتمع بشكل إيجابي.

ونظم المعهد ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار "معا نلتقى"، واستهدف التوعية بتحديات الأمن القومي المصري، ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة، التي تهدد المُعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري، ومواجهة القيم الدخيلة عليه، وكذلك مواجهة الأفكار غير السوية التي تهدد فكر الشباب، ودعم روح الانتماء للوطن، وتعزيز قيم المواطنة ويأتى ذلك تنفيذًا لخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقد عقد المعهد الدورة الرمضانية والتى أقيمت تحت شعار" رمضان يجمعنا"، وتضمنت مجالات التسابق فى كرة القدم الخماسى والشطرنج، وتنس طاولة، بالإضافة إلي بعض المحاضرات التى تسهم فى تنمية الوعى ومنها محاضرة عن التعاون وروح التسامح ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، ومحاضرة بعنوان القضية السكانية وبناء المجتمع.

وتم عقد لقاء طلابي بعنوان القضية السكانية والتربية الايجابية " أبعاد ومحاور عمل" وتم التعريف بالقضية السكانية والتربية الايجابية وأبعادها والوضع الحالي والتحديات التي تواجه مصر، كما تم تسليط الضوء على الحلول التي تتبناها الحكومة المصرية لمواجهة زيادة السكان وطرق التربية المتعددة ، ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي بتنظيم الدورات التثقيفية والتدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

بالإضافة إلى ذلك، تم إلقاء محاضرة حول الخطاب الديني المعتدل والجهود المبذولة لمحاربة الأفكار الهدامة والمضللة والغير متوازنة بين طلاب المعاهد العليا.

كما نظم المعهد البرنامج التدريبى لأعضاء البعثات والمهمات العلمية بهدف تزويد المبعوثين بالمهارات والمعارف الأساسية اللازمة لهم لتمثيل مصر بالخارج تمثيلا مشرفا، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم كأعضاء بعثات علمية خارجية، والتعرف على الحقوق العلمية والمالية لأعضاء البعثات، وتزويدهم بالمهارات الشخصية ومهارات القيادة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات العلمية والثقافية .

وتم الإفادة من خلال التقرير أنه تم عقد ندوة تثقيفية بالتعاون بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية، حملت عنوان "تحديات الأمن القومي ودور القوى الناعمة في مكافحة الأفكار المتطرفة ". بالإضافة إلى ذلك، قام المعهد بتنظيم برنامج تدريبي بالتعاون مع جامعة المنصورة لبناء الوعي لدى موظفي الجامعة، وأيضا تم عمل برنامج تدريبي لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالتعاون مع جامعة الزقازيق وإلقاء محاضرة بعنوان فن الاتيكيت والبروتوكول .

كما تم الإعلان عن توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة، ويأتي هذا في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

وقد شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي. كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

وتم أيضًا مناقشة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

تم أيضًا مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي.

وقد تم أيضًا توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

ونظرًا للأداء المميز لطلاب معهد إعداد القادة، استعانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بهم في تنظيم العديد من الفعاليات التابعة للوزارة، ومنها على سبيل المثال، مشاركة الطلاب في حفل توقيع برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، كما شاركوا في تنظيم فعاليات الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك في تنظيم فعاليات الإفطار الجماعي لقادة وموظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

بالإضافة إلى ذلك مشاركة طلاب معهد إعداد القادة وطلاب الجامعات المصرية في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، مؤكدين بذلك التعزيز القوي لروح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعات المصرية.

وقال الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة، والذي أكد ان الخطة الاستراتيجية للمعهد تعمل على تأهيل وإعداد الشباب والقيادات من خلال اكتساب أحدث المهارات والكفاءات والتقنيات في مجالات القيادة والتواصل. ويهدف المعهد أيضًا إلى مواكبة التطورات وتبادل الخبرات بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة، وتعزيز بناء الشخصية وتطوير المهارات وتعميق الانتماء الوطني، حيث تهتم القيادة السياسية بشكل كبير بدعم الشباب في بناء المستقبل وتهيئة جيل مؤهل بالمعرفة والقدرات لتولي المناصب القيادية وتحمل المسؤولية.

وأشار "همام" إلى أن المعهد ملتزم بتأهيل الشباب وتوعيتهم من خلال برامجه ومحاضراته التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي تتعارض مع القيم الدينية المسالمة ومواجهة الفكر المتطرف، كما يقوم معهد إعداد القادة بدوره في توجيه وتثقيف شباب الجامعات والمعاهد المصرية لتصحيح الأفكار الخاطئة التي قد تؤثر على طريقة تفكيرهم، ويعمل على تعزيز روح الانتماء للوطن، حيث يعتبر الشباب هم قادة المستقبل.