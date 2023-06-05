شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يتفقد لجان امتحانات نهاية العام ويوجه بمد الوقت 5 دقائق.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ظهر اليوم الإثنين، جولة تفقدية على لجان امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022/ 2023 بمبنى الامتحانات، وذلك على لجان كلية الإعلام، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التى تتضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كل سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها، وتواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين والمراقبين داخل اللجان للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أى مشكلة تطرأ خلال الامتحانات.

وحرص الخشت خلال الجولة على الاستماع إلى طلاب الجامعة بلجان الامتحانات والتأكد من وجود أى شكاوى مع الاستماع إلى تعليقات الطلاب حول تطبيق نظام الورقة الامتحانية التى تطبقها جامعة القاهرة والتى تعتمد على قياس مهارات الطلاب وقياس مستوى الفهم لديهم، بالإضافة إلى توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان وإعطاء الوقت الكافى للطلاب.

ووجه الدكتور محمد الخشت المراقبين والملاحظين باللجان التى شهدت الجولة التفقدية بمد موعد الامتحان لمدة 5 دقائق بعد الوقت المخصص للمادة والتى تم استغراقها أثناء الجولة.