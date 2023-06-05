شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير جسرا جويا لنقل 7400 حاج من دولة مالى إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الطيار محمد موسي رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية إنه تأكيدا علي الدور الريادي الذي تقوم به الشركة الوطنية في خدمة عملائها وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بدأت مصرللطيران في تشغيل جسر جوي من مطار باماكو عاصمة دولة مالي مباشرة إلي مطار المدينة المنورة لنقل 7400حاج من حجاج دولة مالي علي متن 24 رحلة خاصة بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9Dreamliner والمعروفة باسم طائرة الأحلام المزودة بكافة وسائل الراحة والرفاهية، وتستمر هذه الرحلات في مرحلة الذهاب حتي 18 يونيو الحالي، على أن تبدأ مرحلة العودة من مطار جدة مباشرة إلي مطار باماكو اعتبارا من 3 يوليو القادم .

وأضاف موسي أن هذا العام يعد أكبر تشغيل لنقل حجاج باماكو مما يعكس ثقة حكومة دولة مالي التي اختارت مصرللطيران ناقل رسمي لها أمام جميع سلطات الطيران المدني، كما أنه لأول مرة يتم تشغيل هذه الرحلات مباشرة من دولة مالي إلي المملكة العربية السعودية مما يوفر الوقت والجهد علي ضيوف الرحمن حيث تستغرق الرحلة نحو 7 ساعات بعد تقليل فترة الترانزيت والانتظار مما جعل لمصرللطيران الأفضلية بين العديد من شركات الطيران الأفريقية التي تقدمت بطلب لنقل حجاج باماكو .

من ناحية أخرى كانت مصرللطيران قد أعلنت عن نقل 3000 حاجا من الحجاج الفلسطينيين هذا العام أيضا علي متن 10 رحلات خاصة هذا بخلاف رحلات الحج المصري وحجاج الترانزيت القادمين علي شبكة خطوط مصرللطيران من مختلف أنحاء العالم إلي مطار القاهرة ومنها الي مطاري جدة والمدينة المنورة.