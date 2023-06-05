شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسعار تذاكر القطارات من القاهرة للإسكندرية والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار تذاكر القطارات على الوجه البحرى من القاهرة للإسكندرية، والعكس، للقطارات الفاخر VIP، والتالجو، الإسبانى والدرجة الثالثة مكيفة والدرجة الثالثة تهوية ديناميكية. من القاهرة حتى بنها الأسبانى - الدرجة الأولى 40 جنيه - الدرجة الثانية 30 جنيه ثالثة مكيفة 20 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 15 جنيه من القاهرة حتى قويسنا / بركة السبع الاسبانى - الدرجة الأولى 45 جنيه - الثانية 35 جنيه. ثالثة مكيفة 25 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 20 جنيه من القاهرة - طنطا الفاخر VIP الدرجة الأولى 80 جنيه والثانية 70 جنيه الاسبانى الاولى 55 جنيه والثانية 40 جنيه ثالثة مكيفة 30 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 25 جنيه القاهرة - ايتاى البارود الاسبانى اولى 60 جنيه والثانية 45 جنيه ثالثة مكيفة 35 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 25 جنيه القاهرة - دمنهور الاسبانى الدرجة الأولى 70 جنيه والثانية 55 جنيه ثالثة مكيفة 40 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 30 جنيه القاهرة - كفر الدوار الاسباني الاولى 75 جنيه والثانية 60 جنيه ثالثة مكيفة 55 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 35 جنيه القاهرة - الإسكندرية التالجو الدرجة الاولى 225 جنيه والثانية 150 جنيه الفاخر VIP الأولى 145 جنيه والثانية 115 جنيه الاسباني الاولى 80 جنيه والثانية 65 جنيه ثالثة مكيفة 60 جنيه ثالثة تهوية ديناميكية 40 جنيه

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