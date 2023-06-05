شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البيطريين: بدء تدريب الأعضاء على مكافحة العدوى بوزارة الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد سيف الأمين العام للنقابة العامة للأطباء البيطريين، بدء أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر فتح باب الحجز في البرنامج التدريبي لمكافحة العدوى" Basic Infection Control Course، للأطباء البيطريين، في إطار ما تم الاتفاق عليه مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لضم الأطباء البيطريين ضمن فريق العمل الخاص بمكافحة العدوى، وذلك في الفترة من 11-15 يونيو 2023 للأطباء البيطريين.

وأوضح سيف، أن مدة البرنامج خمسة أيام متواصلة بواقع عدد ساعات 30 ساعة، من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا، على أن يتم التدريب بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المستمر(امتداد شارع رمسيس، ويتم متح المتدربين شهادة معتمدة من أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المستمر، علما بأن تكلفة الفرد هى: 1100جنية تدفع بنظام الدفع بالفيزا بالأكاديمية.

وأوضح أنه للاستعلام عن تفاصيل التدريب يمكن الاتصال خلال أيام العمل الرسمية من الأحد للخميس من التاسعة صباحا للثالثة عصر، على الأرقام التالية : موبايل 01282003398 ، أرضى 20817186 -20817139.