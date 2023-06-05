انطلاق فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العُمانى بمتحف الحضارة

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العُمانى الذى تنظمه جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، وذلك بالمتحف القومى للحضارة المصرية. وفق بيان لسفارة سلطنة عمان.

وسبق فعاليات الملتقى، افتتاح معرض الصور الذى يعبر عن عمق العلاقات الحضارية بين سلطنة عُمان ومصر وما تتميز بع السلطنة من تاريخ عريق فى الفنوان والآداب والثقافة والإبداع.

ويشهد الملتقى الذى يمتد ليومين، عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلانى، بمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمى رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتناقش الجلسة الأولى بعنوان ( العلاقات العُمانية المصرية) صورة عُمان فى الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤوليين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصرى والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتتناول الجلسة الثانية بعنوان (مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر) آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتى تأتى بعنوان(التأثير الإعلامى والثقافى على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) فتتناول، البعد الثقافى وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية فى تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديمًا وحديثًا، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسنى وزير الإعلام العُمانى السابق.

يذكر أنه يزور مصر حاليًا وفد صحفى من سلطنة عمان يرأسه رئيس جمعية الصحفيين العمانيين الدكتور محمد العريمى، وسالم الجهورى، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصبارى، أمين السر، وخلفان الحسنى، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمرى عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدى، عضو مجلس الإدارة.

تشمل الزيارة التى يقوم بها الوفد العمانى عدة فعاليات تسهم فى توطيد أواصر التعاون بين البلدين؛ من بينها الملتقى الصحفى المصرى العمانى والأمسية المشتركة مساء غد الثلاثاء فى متحف الحضارات وملتقى إعلامى مشترك الأربعاء بمشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين المصريين والعمانيين.

وتأتى هذه الزيارة عقب أيام قليلة من زيارة تاريخية ناجحة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ومباحثاته مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، عكست الحيوية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والآفاق المستقبلية الواعدة لمجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى، بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.