شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات مهمة عن مدارس المتفوقين للحاصلين على الشهادة الإعدادية.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا ضمن نماذج التعليم المهمة فى منظومة التعليم المصرى، حيث تقدم هذه المدارس خدمة تعليمية تعتمد على البحث بشكل كبير، كما يعتبر خريجى هذه المدارس مشاريع علماء، نقدم فى التقرير التالى معلومات مهمة حول طبيعة الدراسة فى هذه المدارس لمن يرغب فى الالتحاق بها للطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

- هذه المدارس تقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية، كما يخضعون لاختبارات من جانب المركز القومي للامتحانات في الذكاء والقدرات العلمية، لافتا إلى أن الإقبال على هذه المدارس كثيف للغاية.

-يبلغ عدد هذه المدارس 19 مدرسة بمختلف المحافظات، ومن المقرر إنشاء مدرستين خلال العام المقبل، وتعتمد على نظام الإقامة الداخلية للطلبة الدارسين بها.

- مناهجها تقوم على التكامل بين المواد المختلفة وتصميم نواتج تعلم تتماشى مع المعايير القومية وتقوم على التكامل بين المواد المختلفة، وتصميم نواتج تعلم خاصة بالمدرسة تتماشى مع المعايير العالمية، فضلا عن إطار للمناهج يرتبط بالمناهج العالمية

- يعتمد جزء من الدراسة على تكليف الطلاب بعمل مشروعات "Capstone" التي تمثل التطبيق العملى لما درسوه فى المواد الدراسية المختلفة، وتتناول هذه المشروعات وضع حلول للتحديات الكبرى مثل (التلوث - الزيادة السكانية وغيرها، بهدف تعلم الطالب حل المشكلات، والربط بين المواد المختلفة، وربط ما يتعلمه بالحياة الواقعية.

- مدارس "STEM" تساعد على إعداد خريجين قادرين على حل المشكلات، والابتكار، والاختراع، والاعتماد على النفس، والتفكير المنطقي.

- تعتمد مدارس STEM طرق تدريس متطورة Inquiry Based, read) وطرق تقویم وامتحانات مختلفة تتوافق مع طرق التدريس المقررة، ويعتبر مشروع Capstone‏ التطبيق العملي لما درسه الطلاب في المواد الدراسية المختلفة، حيث ينفذ الطلاب مشروع فى كل فصل دراسى.

- يتم التقييم المستمر للطلاب أسبوعيا وشهريا بما يتناسب مع طبيعة المادة لقياس تقدم الطالب في التعليم وإجراء المشروعات داخل المعامل والحجرات الدراسية وتحفظ نتائج هذا التقييم فى ملف خاص بكل طالب، كما يتم تقويم الطلاب في كل مادة دراسية من خلال منظومة تقويم تعتمد المعايير التالية بالنسب المئوية الموضحة على النحو التالي :-

أولا : اختبار ذو مواصفات خاصة ( 30% ).

ثانيا : قياس مهارات التعلم التى يكتسبها طلاب Stem وتقييم المشروعات ( 60% ).

ثالثا: أداء الطلاب أثناء العام الدراسي ( 10% .

ويلزم الطالب لتحقيق النجاح في مواد العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والهندسة الحصول على 60% من الدرجة النهائية .

- اختيار الطلاب يتم اختيار الطلاب وفقا للقرار الوزاري رقم 382 في مادته الثانية، حيث يتم القبول بمدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا للطلاب الناجحين في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية وفقا للشروط التالية:

1- ألا يقل مجموع درجات الطالب في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسي عن 98% من المجموع الكلي للدرجات.

2- أن يكون الطالب حاصلاً على الدرجات النهائية فى مادتين على الأقل من مواد ( اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلوم ).

3- أن يجتاز الكشف الطبي بالتامين الصحي في الإدارة التابع لها المدرسة.

4- أن يجتاز اختبار التفكير الابداعي النوعي في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.

5- أن يجتاز اختبار مستوى الذكاء.

6- أن يجتاز المقابلة الشخصية بنجاح.

- يتم قبول الطالب المتفوق دراسياً من خريجى هذه المدارس بالجامعات المصرية عن طريق ما يسمى بالنسبة المرنة، بجانب حصوله على منح من الخارح أو المنح المقدمة من الجامعات الدولية.