شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: إزالة 37 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 30 ألف متر مربع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تنفيذ 37 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بمراكز ومدن العياط والبدرشين والحوامدية بإجمالي مساحات تصل إلى 30 ألف م2، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وإزالة كل أشكال التعدي عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها، وفي إطار توجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مع بداية انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

اطلع المحافظ على جهود مركز ومدينة البدرشين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية في تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات علي الأراضي أملاك الدولة بمساحة 11828م ولاية جهاز حماية النيل بقري نزلة الشوبك والشوبك الغربي والطرفاية وجزيرة البدرشين، وذلك تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة .

كما تابع محافظ الجيزة تنفيذ 22 قرار إزالة لتعديات على الأراضي أملاك الدولة بإجمالي مساحة 17305م بمركز ومدينة العياط، بالإضافة إلى إزالة 4 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة بمدينة الحوامدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات وتسليم الأراضي إلي جهات الولاية.

وشدد اللواء أحمد راشد على أهمية التنسيق بين المراكز وكل الأجهزة التنفيذية والمختصة لتنفيذ المستهدف من الموجة، موجهًا بعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

ووجه "راشد" رؤساء المراكز والمدن والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالمتابعة المستمرة للأراضي المستردة لمنع التعدي مرة أخرى على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع العمل على سرعة إزالة أى تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية .



إزالة 37 حالة تعدٍ خلال حملة بالجيزة



إزالة 37 حالة تعدٍ خلال حملة بالجيزة



إزالة 37 حالة تعدٍ خلال حملة بالجيزة