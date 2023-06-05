شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية الصحفيين العمانية: مصر من أهم المدارس الإعلامية واستفدنا من خبرتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس جمعية الصحفيين العمانية الدكتور محمد بن مبارك العريمى؛ أن التعاون الثقافي والإعلام ركيزة مهمة لتطوير العلاقات المصرية العمانية.

وأكد العريمى أن مصر واحدة من المدارس الإعلامية المهمة والتى حرصت سلطنة عمان على الاستفادة منها ؛ وأشار إلى أن القاهرة عاصمة الحضارة والتاريخ.

وألمح إلى أهمية متحف الحضارة ويحوى المتحف مقتنيات تاريخية ثمينة ، من المهم الاطلاع عن قرب عليها .

جاء ذلك خلال فعاليات الملتقى الصحفى المصرى العمانى الذى يمتد ليومين، بمتحف الحضارة.

وأضاف العريمى ؛ إن العلاقات المصرية العمانية تتميز بالتفاهم والتعاون على كافة الأصعدة ولهما دور بارز فى إعلاء قيم الحوار والسلام .

وأكد العريمى حرص السلطنة على مد جسور التعاون مع كافة المؤسسات الصحفية فى أنحاء العالم.

وتشهد الفترة المقبلة عديدا من الفعاليات والانشطة الثقافية المشتركة.

وأشار العريمى لأهمية الزيارة التاريخية التى قام بها السلطان هيثم بن طارق مؤخرا إلى مصر والتى تؤكد حرص قيادتى البلدين على الدفع نحو تنمية العلاقات الاخوية المصرية العمانية.

يذكر أن الملتقى يشمل عدة فعاليات من بينها ندوة حوارية بعنوان (العلاقات العُمانية المصرية..تاريخ راسخ وعلاقات واعدة)، برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين يوسف محمد الكيلاني، بمشاركة الدكتور عمرو موسى الأمين العام السابق للجامعة العربية والسفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور محمد بن مبارك العريمي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين العُمانية، وعدد من الوزراء ووكلاء الوزراء ونخبة من الصحفيين والإعلاميين والمثقفين العُمانيين والمصريين.

وتناقش الجلسة الأولى بعنوان ( العلاقات العُمانية المصرية) صورة عُمان في الأدبيات المصرية القديمة منذ نشأتها وتطورها عبر التاريخ، يتحدث فيها نخبة من الأكاديميين والمسؤوليين من الجانبين، منهم عمرو موسى وزير الخارجية المصري والأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق.

وتتناول الجلسة الثانية بعنوان (مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ومصر) آفاق التطور وفرص الاستثمار بين سلطنة عُمان ومصر، أما الجلسة الثالثة والأخيرة والتي تأتي بعنوان(التأثير الإعلامي والثقافي على تعزيز العلاقات العُمانية المصرية) فتتناول، البعد الثقافي وتأثير الصحافة العُمانية والمصرية في تاريخ العلاقات العُمانية المصرية قديماً وحديثاً، ويتحدث فيها عدد من المسؤولين السابقين والأكاديميين، منهم الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام العُماني السابق.

يذكر أنه يزور مصر حاليًا وفد صحفى من سلطنة عمان يرأسه رئيس جمعية الصحفيين العمانيين الدكتور محمد العريمى ، وسالم الجهوري، نائب رئيس الجمعية، وطالب الصباري، أمين السر، وخلفان الحسني، أمين المال بالجمعية، ومصطفى المعمري عضو مجلس الإدارة، وسعيد النهدي، عضو مجلس الإدارة.

تشمل الزيارة التى يقوم بها الوفد العمانى عدة فعاليات تسهم فى توطيد أواصر التعاون بين البلدين؛ من بينها الملتقى الصحفى المصرى العمانى والأمسية المشتركة مساء غد الثلاثاء فى متحف الحضارات وملتقى إعلامى مشترك الأربعاء بمشاركة نخبة من أبرز الإعلاميين المصريين والعمانيين.