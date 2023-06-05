شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحجز تذكرة قطار إلكترونيًا من خلال السكة الحديد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يمكن الحجز الكترونى، للقطارات، بهيئة السكة الحديد الحجز الالكترونى لقطارات الدرجة الأولى والثانية المكيفة والـ VIP والتالجو، وينشر الخليج 365، طريقة حجز تذاكر السفر بالموقع.

كيفية الحجز على القطارات عن طريق موقع السكة الحديد

أولا الدخول على موقع الحجز الجديد للسكة الحديد من خلال اللينك: أضغط هنا

ثانيا: اختيار نوع التذكرة ذهاب او ذهاب وعودة.

ثالثا: اختيار محطة القيام

رابعا: اختيار محطة الوصول

خامسا: تحديد تاريخ الرحلة ثم اضغط بحث.

سادسا: بعد الضغط بحث سيظهر لك رقم القطار وموعد الرحلة وزمن الرحلة وموعد الوصول وسعر التذكرة.

سابعا: تختار رقم المقعد أسفل القائمة.

ثامنا: سيحولك الموقع لتسجيل الدخول بالايميل، أو يحولك لقاعدة بيانات لملئها وتدوين بياناتك الشخصية.

تاسعا: الدفع من خلال وسائل الدفع الإلكتروني.

جدير بالذكر أن موقع الحجز الإلكترونى بدأ انطلاقه بشكله الجديد نهاية شهر ديسمبر الماضى، وأكدت الهيئة أن الحجز متاح على القطارات المدرجة على الموقع قبل ميعاد السفر بـ14 يومًا، ورقم الشكاوى وخدمة العملاء 19468.