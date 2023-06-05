شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تؤكد فى يوم البيئة العالمى أهمية الحفاظ على موارد الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، إن العالم يحتفل اليوم، بيوم البيئة العالمى، الذى يعكس تضامن العالم وانتباهه لأهمية الحفاظ على موارد الطبيعة التى تدهورت نتيجة التدخل البشرى فى الحياة الطبيعية والنظم الحيوية، الأمر الذى يحتم علينا جميعًا الشعور بالمسئولية المشتركة تجاه ثرواتنا الطبيعية والحفاظ عليها من أجل مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.

جاء ذلك عبر الحساب الرسمى للسيدة انتصار السيسى، على "فيس بوك".