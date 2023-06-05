شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة من الأربعاء حتى الجمعة والقاهرة تصل لـ39 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، عن توقعات حالة الطقس مع نهاية هذا الأسبوع، لافته إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد من الأربعاء المقبل 7 يونيو وحتى الجمعة 9 يونيو ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة يوم الخميس المقبل لـ39 درجة وجنوب البلاد 45 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن هذه الفترة أيضا متوقع أن تشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق مع سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء.

ويتوقع أن يشهد غدا نشاط رياح محدود على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 21 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".