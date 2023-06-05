شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يتدخل لتوصيل التيار لمصنع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح الجهاز أنه بدراسة موضوع الشكوى مع شركة التوزيع المختصة تبين ما يلي:-
-تأخر إحضار تصاريح الحفر.
-تم إحضار تصاريح الحفر والتنسيق بالمرور.
-تم البدء في الحفر ومد الكابلات.
-تم إطلاق التيار وتركيب العداد .
وتم التواصل من قبل مسئولي الجهاز مع مقدم الشكوى وإبلاغه بما تم في الشكوى وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.
ويوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالأتي:
1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
4- من خلال الایمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]
5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز