شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب مصر بالجامعة العربية يشيد بجهود موريتانيا فى دفع العمل العربى المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب مصر لدى جامعة الدول العربية، السفير محمد مصطفى عرفي، إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بلد المليون شاعر وبلد التميز الثقافي تحظى بالاحترام والاعتزاز نظرا لما تقدمه في دفع آليات العمل العربي المشترك.

وأعرب عرفي خلال كلمته أمام اجتماع للمندوبين الدائمين بمقر الجامعة العربية اليوم الإثنين، عن ثقته في نجاح القمة الاقتصادية التنموية المقرر انعقادها في العاصمة نواكشوط، في ظل الحرص الشديد من قبل الموريتانيين للارتقاء بالعمل العربي المشترك.