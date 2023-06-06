شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشرف على تسليم 2 طن من لحوم صكوك الإطعام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، دفعة جديدة تضم 2 طن من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2023 بالعاصمة والتي توزعها مديرية أوقاف القاهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف في مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية وقدم مايقارب 102 طن على دفعات للأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة حتى الأن.