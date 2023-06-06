شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بتوحيد طلاء العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولة تفقدية بأحياء شمال الجيزة والوراق، شملت شوارع مطار إمبابة والبوهى والقومية، والتي تشهد خطط تطوير شاملة بالتوازي مع أعمال إنشاء محطات الخط الثالث لمشروع مترو الأنفاق وتوسعات محور 26 يوليو، وذلك في إطار المتابعات الدورية لنسب تنفيذ مشروعات التطوير الجارية بالعديد من القطاعات بالمحافظة.

تفقد اللواء أحمد راشد، خلال جولته الأعمال الخاصة بإنشاء مطالع ومنازل توسعات محور 26 يوليو بمنطقة مطار إمبابة، والتى وجه خلالها برفع نواتج الأعمال بشكل فورى بالتنسيق مع الجهات المنفذة.

وتابع المحافظ مراحل توسعة وتطوير وتحويل المرافق بالطريق الواقع اسفل محطة مترو الأنفاق الجديدة بشارع البوهى ضمن الخط الثالث، موجها باستغلال كافة المساحات المتاحة لإنشاء ساحات انتظار والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لإنشاء الدورانات لحركة المركبات بالطريق أسفل مسار المترو بما لا يعيق الحركة المرورية.

ووجه "راشد"، بدهان واجهات المنازل المطلة على جانبى المترو لمراعاة البعد الجمالى للمنطقة بعد الانتهاء من أعمال المترو لإضفاء المظهر الحضاري.

وكلف المحافظ بإعداد تصميم هندسي للأرصفة يراعي فيه المسطح الخاص بسير المارة مع الوضع فى الاعتبار وجود بعض المنازل بمناسيب منخفضة عن مسار الطريق.

وشدد المحافظ على جهاز السرفيس بنقل أحد مواقف السرفيس العشوائية بشارع البوهى وإعادة تخطيط الشارع لعدم إعاقه الحركة المرورية.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد أعمال المترو بنطاق شارع القومية العربية وأعمال تطوير الطريق والتى وجه خلالها الشركة المنفذة للأعمال بضرورة مراعاة إنشاء نقاط تصريف مياه الأمطار أعلى المترو وربطها بشبكات الصرف الموجودة بالطريق الواقع أسفل المحطة.

ووجه المحافظ هيئة النظافة والتجميل بمجازاة مشرف النظافة المسئول عن قطاع القومية العربية مع التشديد على شركات الجمع السكنى بالالتزام بالأعمال المسندة لها على أكمل وجه وإدخال شركات أخرى في حال الاحتياج لدعم قطاعات جديدة، مشدداً على رئيس حي الوراق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المحلات التي تقوم بإلقاء المخلفات بالجزيرة الوسطى مع رفع كافة أشكال التعديات على خط التنظيم بالشارع.

وتابع المحافظ الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير ورفع كفاءة مجمع المدارس بشارع المطار، وذلك للوقوف على نسب الأعمال الجاري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية، حيث وجه المحافظ بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال للتشغيل وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

واستمع المحافظ خلال الجولة لشكاوى وملاحظات عدد من المواطنين، والتى أكد لهم أن منطقة إمبابة وحى شمال سيشهد طفرة حضارية كبيرة عقب الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ فى ختام جولته على تفقد أعمال دهان العقارات المطلة على محور الفريق كمال عامر بنطاق أرض اللواء وحى شمال، والتى وجه خلالها بضرورة توحيد ألوان الدهانات وتنفيذها على أكمل وجه.

رافق المحافظ اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة ومحمد نور السكرتير العام المساعد وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والمشرف علي حى شمال وشفيق جلال رئيس الهيئة النظافة والتجميل ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس واللواء أحمد السكري رئيس حى الوراق واللواء ياسر سامي رئيس حى العجوزة.



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق



محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير بأحياء شمال الجيزة والوراق