شكرا لقرائتكم خبر عن غدا افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني اليوم الإثنين، إن هذه الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023 ستكون بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

وأشار إلى أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية يكتسب أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الأفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الأفريقي بشكل سنوي.

ولفت إلى أن المعرض والمؤتمر يجمع كافة ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

وقال عدوي إن فعاليات المؤتمر المقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية سيشهد عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تُقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".

وأوضح أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة أفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في أفريقيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات مبادرة مشروع "الجينوم" المرجعي المصري، والذي يعد العمود الرئيسي للطب الشخصي وأي منظومة صحية متطورة.

وأضاف أن الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني تتنوع ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وإفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية المهمة مثل الطب الإشعاعي، جراحة الأعصاب، طب العيون.



