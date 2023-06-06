شكرا لقرائتكم خبر عن الأزهر يحذر المعاهد الخاصة من زيادة المصروفات وإجبار الاشتراك فى الباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، قرار رقم 4 لسنة 2023، جاء فيه: نظرا لما تلاحظ خلال الفترة السابقة من تضرر العديد من أولياء أمور الطلاب المقيدين بالمعاهد الأزهرية الخاصة بمصروفات الخاضعة لإشراف الأزهر الشريف من تجاوز بعض هذه المعاهد القيم المقررة قانونا للمصروفات الدراسية ومصروفات الأنشطة وفقا للتراخيص الممنوحة لهم وتحصيل تحت مسميات أخرى بالمخالفة.

وحرصا من الأزهر الشريف على استقرار عناصر العملية التعليمية كافةً، فإن على المعاهد الخاصة الأزهرية.

اولا: عدم تحصيل قيمة المصروفات الدراسية ومصروفات الأنشطة للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣م بالزيادة عن القيم المقررة فى القوانين المعنية واللوائح ذات الصلة إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قطاع المعاهد الأزهرية.

ثانيا: عدم البدء فى تحصيل أية أقساط من قيمة المصروفات إلا فى المواعيد التى يحددها قطاع المعاهد الأزهرية وبعد الحصول على موافقته.

ثالثا: على المعهد - حال رغبته فى إصدار مطبوعات للطلاب بنظام البوكليت - إتاحة هذه المطبوعات الأولياء الأمور بصيغة pdf مجانا، مع التأكيد على أن الشرح داخل الفصل وكافة أمور تدريس المقرر الدراسى من الكتاب المدرسي.

رابعا: يكون توفير الزى المدرسى للطلاب بمعرفة أولياء أمورهم؛ وفقا للألوان التى يحددها المعهد، ويكون تغيير الألوان بحد أدنى كل خمس سنوات ومع بداية المرحلة الدراسية فقط.

خامسا: تكون خدمة نقل الطلاب التى يوفرها المعهد اختيارية دون إجبار لأولياء الأمور عليها، ويكون التعامل فيها بين ولى الأمر والمعهد دون أن يكون الأزهر طرفا فيها.

على الإدارة العامة للتعليم الخاص بقطاع المعاهد الأزهرية وإداراتها بالمناطق الأزهرية متابعة تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعاهد التى تخالف ذلك.