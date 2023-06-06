شكرا لقرائتكم خبر عن حقوق الزقازيق تمنح درجة الدكتوراة فى القانون العام للباحث إسماعيل سامى العادلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت اللجنة العلمية المنعقدة بكلية الحقوق جامعة الزقازيق،على منح الباحث " إسماعيل محمد سامي العادلى" باحث شئون قانونية بالإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، درجة الدكتوراه فى القانون العام بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، عن رسالته المقدمة بعنوان" سلطات رئيس الجمهورية إزاء مجلس النواب فى النظام الدستورى المصرى 2014 "دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة "التى لخص فيها الباحث مراحل إصدار الدستور المصري وتحدث عن سلطات الرئيس كما أوصت رسالته بمد المدة الرئاسية الى فترة تتجاوز المدتين.

وتكونت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة من كل من: الدكتور حمدى على عمر أستاذ القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق الأسبق، وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد، وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصرى عام 2014 - "مشرفا وعضوا"، والدكتور محمد أنس جعفر أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة بنى سويف الأسبق، ومحافظ بنى سويف الأسبق، ومستشار المجلس الأعلى للجامعات - "رئيسا للجنة"، د محمد صلاح عبد البديع أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق، وعضو مجلس النواب السابق " عضوا ".

جاء ذلك فى حضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والاداره، والدكتور خالد الدرندلى، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور ممدوح المسلمى،عميد كلية حقوق الزقازيق وعميد اداب طنطا وعميد طب الزقازيق وعميد طب طنطا، ولفيف من أعضاء مجلس الشعب والسادة المستشارين وأعضاء النيابة العامة.