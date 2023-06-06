شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل تجرى أول اختبار إلكترونى لبرنامج تدريب بـ"المركز القومى للسلامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة العمل بالتعاون مع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية عن أول عملية اختبار إلكترونى لبرنامج تدريب أخصائى سلامة وصحة مهنية، من خلال المركز القومى بشركة الحفر المصرية، ويأتى ذلك فى إطار خطة الدولة المصرية للإنطلاق نحو الرقمنة وطبقا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة نحو العمل على تطوير العملية التدريبية بالمركز القومى لدراسات السلامة وتطوير عملية اجراء الاختبارات وإصدار الشهادات.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها، أن الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة قام بمتابعة عملية الاختبار للوقوف على المعوقات نحو تنفيذ مثل هذه المنظومة، موضحًا أن نظام الاختبار يتم من خلال مجموعة من الاسئلة تشمل 50 سؤال اختيار من متعدد يجب على الممتحن اجابتهم فى خلال زمن 60 دقيقة، ومضيفًا أن الاسئلة تظهر بشكل عشوائى لكل المختبرين وليس بنفس الترتيب وتتم اظهار نتيجة الاختبار بعد انتهائه مباشرة وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة فى آداء الاختبار.

واضاف المشرف على أعمال المركز، أنه قام بالإشراف على عملية اداء الاختبار محمود حسن مندوب الوزارة، كما اشار إلى أن الوزارة تعمل من خلال الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات تعمل على تطوير منظومة اختبارات جديدة شاملة لكافة برامج التدريب فى مجال السلامة والصحة المهنية، وان ما حققته يعتبر نواة وبداية طريق طويل لتحقيق طموحاتنا، مؤكدا أنها تعمل على بناء الكوادر البشرية المدربة والمُعَدة جيدا، باعتبار أن العنصر البشرى الأهم فى معادلة التحول الرقمى، ويأتى بعده التقنيات.