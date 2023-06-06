شكرا لقرائتكم خبر عن معاهد معاونى الأمن.. شروط الإلتحاق أبرزها حسن السمعة واجتياز الكشف الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل الملتحقون بمعاهد معاون الأمن بالداخلية على عددا من الامتيازات، أبرزها حصول الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة والاستفادة من النظام العلاجى المجانى وفقاً لقواعد العلاج بهيئة الشرطة، ويُمنح الأوائل المتفوقين على جوائز مادية ومعنوية، والاستفادة من الخدمات الاجتماعية للفرد وأسرته.

ويجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بالجنسية المصرية عن غير طريق التجنس، حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، محمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال بقرار أو حكم تأديبي نهائي، وأن يستوفي شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبي المتخصص بهيئة الشرطة واجتياز اختبار السمات واللياقة البدنية، والتى يصدر بتحديدها قرار من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية؛ وذلك قبل أن يمثُل عقب اجتيازه الاختبارات المقررة أمام لجنة الاختيار "الهيئة".

ومن ضمن الشروط أيضا، ألا يقل طول المُتقدم عن 170 سم بالنسبة للذكور وألا يقل الطول عن 160 سم بالنسبة للإناث وألا يكون مجنداً بالقوات المسلحة، أو ملحقاً للخدمة بالشرطة أو بأى جهات الدولة الأخرى، وألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج.