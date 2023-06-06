شكرا لقرائتكم خبر عن "الحوار الوطنى" يناقش أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف جلسات الحوار الوطني أعمالها في الأسبوع الثالث، بحضور كثيف ومشاركة متنوعة من مختلف التيارات والفئات والخبراء، وتبدأ اليوم الثلاثاء بالمحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، الزراعة والأمن الغذائي على مائدتها.

والمقرر أن تناقش لجنة الاستثمارات العامة، أولويات الاستثمارات العامة وآليات تمويلها، وما يتعلق بملكية وإدارة أصول الدولة.

فيما تطرح لجنة الزراعة على مائدتها، موضوعات تتعلق بدور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج ودورها في دعم وتنمية القطاع الزراعي وما يرتبط بالائتمان والديون.

جاء ذلك بعدما أعلن ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنها تأتي حرصا من مجلس أمناء الحوار على انتظام جلساته وفقا لدورية انعقادها المعتمدة والمعلنة، إذ تقرر انعقاد جلسات المحورين الاقتصادي والمجتمعي في مواعيدها المعلنة يومي الثلاثاء والخميس القادمين 6 و8 يونيو، على أن تبدأ جلسات الأسبوع القادم في موعدها المحدد يوم الأحد للمحور السياسي بنفس جلساته المقررة غدا الأحد 4 يونيو، وكما هي بكل حاضريها والمتحدثين فيها، وذلك بسبب تعرض مقر انعقاد جلسات الحوار بمركز مؤتمرات مدينة نصر، للأضرار نتيجة للظروف المناخية خلال اليومين السابقين.