شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. افتتاح المؤتمر والمعرض الطبى الأفريقى الثانى بمشاركة عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح فعاليات المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني "صحة إفريقيا Africa Health ExCon"، اليوم الثلاثاء، بمركز مصر للمعارض الدولية (مركز المنارة للمؤتمرات الدولية).

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، إن هذه الفعاليات المقرر انعقادها خلال الفترة من (6 إلى 9 ) يونيو 2023 ستكون بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1200 متحدث.

وأشار إلى أن المؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية يكتسب أهمية كبيرة في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد المعرض والمؤتمر بوابة القارة الإفريقية والدولة المصرية نحو الابتكار والتجارة، ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبي والجانب الإفريقي بشكل سنوي.

ولفت إلى أن المعرض والمؤتمر يجمع كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات مثل المستلزمات الطبية، المعدات الطبية، مستحضرات صيدلانية، مستهلكات المعامل والمواد الكيميائية، معدات ومستلزمات طب الأسنان، مستحضرات العناية بالجلد، التغذية والفيتامينات، مقدمي الرعاية الصحية، الصيدليات، الرعاية الصحية، الصناعات المغذية والتعبئة.

وقال عدوي، إن فعاليات المؤتمر المقام تحت شعار "بوابتك نحو الابتكار والتجارة" والذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية سيشهد عقد ما يزيد عن 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، حيث تُقدم الجلسات العلمية بواسطة "الجمعية الطبية المصرية EMA".

وأوضح أن فعاليات المؤتمر تتضمن جلسات متنوعة تستعرض خطوات زيادة قدرة إفريقيا نحو تصنيع اللقاحات والعلاجات المختلفة، بالإضافة إلى مناقشة أحدث التقنيات الطبية للنهوض بصحة المرأة في إفريقيا، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تطورات مبادرة مشروع "الجينوم" المرجعي المصري، والذي يعد العمود الرئيسي للطب الشخصي وأي منظومة صحية متطورة.

وأضاف أن الجلسات المستهدف عقدها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني تتنوع ما بين مناقشة تعظيم التعاون بين مصر وإفريقيا على صعيد تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، وجلسات متنوعة في عدد من الملفات الطبية المهمة مثل الطب الإشعاعي، جراحة الأعصاب، طب العيون.

