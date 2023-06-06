شكرا لقرائتكم خبر عن تطوير الفسطاط.. الانتهاء من إنشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص بمساحة 12 ألف م2 "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أجهزة الدولة من تطوير وإنشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة بالقاهرة، ضمن مخطط تطوير منطقة الفسطاط وإنشاء حديقة تلال الفسطاط على مساحة 500 فدان تقريبا تقع خلف متحف الحضارات.

وأنهت الشركات المنفذة للمشروع إنشاءات ساحة مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 12 ألف م2، ويضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات، بالإضافة إلى حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.

ويوضح الخليج 365، تفاصيل مشروع تلال الفسطاط فى النقاط التالية.

-يضم المشروع 8 مناطق مختلفة الأنشطة على كامل المساحة.

-تم انشاء ساحة مسجد عمرو بن العاص، على مساحة 12 ألف م2.

-منطقة التلال تنقسم إلى 3 تلال متباينة الارتفاعات تخلق بينها الممر المائى (النهر).

-التلال مكونة من المصاطب تبدأ من حافة النهر وتنتهى حتى قمة التلة.

-التلة الأولى "تلة الوادى والقصبة" بها كوبرى مشاه للربط، وكافيتريا، وشلال.

-تضم "تلة الحفائر" مسرحا خارجيا، ومسارات مشاة، ومنطقة لعب أطفال، ومناطق خضراء.

-"تلة الحدائق التراثية" بها مدرجات، وفراغا خشبيا يطل على البحيرة.

-يضم المشروع المنطقة الثقافية، وتقع مقابلة للبوابة الرسمية للدخول الرئيسى على طريق صلاح سالم.

-به المنطقة الاستثمارية تطل على بحيرة عين الحياة، والتى تضم مجموعة من المطاعم والكافيتريات ومولا تجاريا.

-يوجد للحديقة أكتر من 14 بوابة (بوابات رئيسية وفرعية).

-تمت مراعاة أن تكون المساحات الخضراء كبيرة مقارنة بمساحة المباني.

-تكلفة المشروع 6 مليارات جنيه تقريبا.