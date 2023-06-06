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إنفوجراف.. أهم المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2023

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القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم ، ونستعرض وفيما يلى ننشر انفوجراف يوضح أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية 2023  باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى : 

 


- يوم عرفة : 

الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023 

- عيد الأضحى: 

الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيه 2023 .

- رأس السنة الهجرية 

الأربعاء 19 يوليو 

- المولد النبوى الشريف :

الأربعاء 27 سبتمبر 

 

 

 

 

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