شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أهم المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم ، ونستعرض وفيما يلى ننشر انفوجراف يوضح أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية 2023 باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :

- يوم عرفة : - يوم عرفة : الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023 - عيد الأضحى: - عيد الأضحى: الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيه 2023 . - رأس السنة الهجرية - رأس السنة الهجرية الأربعاء 19 يوليو - المولد النبوى الشريف : - المولد النبوى الشريف : الأربعاء 27 سبتمبر

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