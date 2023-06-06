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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أهم المواسم الإسلامية باليوم والتاريخ حتى نهاية 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لكل أمة مواسم دينية تحتفل بها سنويا ، وقد تكون أعيادا أو ذكريات حزن أو أيام صوم ، ونستعرض وفيما يلى ننشر انفوجراف يوضح أهم المواسم الإسلامية حتى نهاية 2023 باليوم والتاريخ وفق حسابات أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية، كما يلى :
- يوم عرفة :
الثلاثاء 9 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 27 يونيه 2023- عيد الأضحى:
الأربعاء 10 من ذى الحجة 1444 هجريا الموافق 28 يونيه 2023 .- رأس السنة الهجرية
الأربعاء 19 يوليو- المولد النبوى الشريف :
الأربعاء 27 سبتمبر
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