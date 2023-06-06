شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" توجه رسالة لأصحاب الأمراض المزمنة المسافرين لأداء الحج.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة الصحة والسكان، رسالة هامة إلى أصحاب الأمراض المزمنة ممن يسافرون لأداء فريضة الحج.

وأكدت أنّه في حال إذا كنت من أصحاب الأمراض المزمنة، لا بد من استشارة الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية ومراجعة المواعيد الخاصة بالعلاج خلال فترة الحج، لافتة إلى أنه لا بد من اصطحاب كمية وفيرة من العلاجات الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة، خلال فترة الحج.

وقالت وزارة الصحة والسكان، أنّ أصحاب الأمراض المزمة عليهم اصطحاب تقارير طبية توضح تفاصيل الحالة الصحية والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بالحالة الصحية، إذ يساعد ذلك في متابعة الحالة الصحية مع البعثة الطبية خلال فترة أداء مناسك الحج.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه لتجنب الإجهاد الحراري، على الحجاج ارتداء الملابس البيضاء وتجنب التعرض لأشعة الشمس، والحرص على شرب السوائل، واستخدام المظلة لتجنب التعرض لأشعة الشمس.

ومن جانبة أضاف الدكتورعمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة باصطحاب ما يفيد حالتهم الصحية، وكميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفى فترة الإقامة بالأراضى المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مؤكداً ضرورة التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية خاصة المصابين بالأمراض المزمنة.