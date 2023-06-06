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77% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية

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القاهرة - سامية سيد -  

في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية.

 

وايد 77% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية، بينما عارض 33% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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