شكرا لقرائتكم خبر عن 77% من القراء يطالبون بتكثيف الحملات لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية. وايد 77% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية، بينما عارض 33% من القراء مطالب تكثيف الحملات الأمنية لضبط مافيا تهريب العملات الأجنبية.

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