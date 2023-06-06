شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى العدادات الكودية وتلافى ملاحظات "شعاع" يقضيان على سرقات التيار بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه كل ما يريدون معرفته عن خطة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التى تضم محافظات "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج"، للقضاء على سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على حق الدولة وجودة التغذية الكهربائية للمواطنين وهى كالأتى:

1- سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة.

2- مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.

3- سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك.

4- العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش.

5- مراقبة ومتابعة استهلاكات العدادات مسبقة الدفع بتطبيق نظام متابعة القراءة optical reader بمعرفة شركة شعاع مع ربطها بمركز الإصدار لاحكام الرقابة.

6- مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال.

7- تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة وأعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.