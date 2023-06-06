شكرا لقرائتكم خبر عن التوسع فى العدادات الكودية وتلافى ملاحظات "شعاع" يقضيان على سرقات التيار بالصعيد والان مع تفاصيل الخبر
1- سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
2- مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.
3- سرعة رفع وتغيير العدادات العاطلة والالتزام بان يتم الرفع والفحص عن طريق المعمل الهندسي وبتقرير فحص يضمن حق الشركة وحق المشترك.
4- العمل علي تلافي الملاحظات الواردة بتقرير بيان ملاحظات كشافي شركة شعاع ولجان المتابعة والتفتيش.
6- مراجعة دورية للعدادات مسبقة الدفع والتى لم يتم شحنها (مطلقاً / لأكثر من ثلاثة أشهر) والعدادات ذات الشحنات المتدنية، خاصةً العدادات التى تم إحلالها مع مقارنتها بإستهلاكاتها السابقة قبل الإحلال.
7- تنشيط أعمال الضبطية القضائية بالشركة وأعمال شرطة الكهرباء وتقديم الدعم الفني والمعنوي لحصر السرقات ومخالفات شروط التعاقد.
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