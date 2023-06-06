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شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بخطورة اقتحام المزلقانات والان مع تفاصيل الخبر
يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان سلامتك تهمنا وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم وعلى الملكية العامة للدولة.
وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان
النقل تناشد المواطنين المشاركة فى التوعية بضروة الالتزام بعدم اقتحام المزلقان
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