شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت صباح اليوم الثلاثاء، لجان الإدارات التعليمية استقبال اعتذارات المعلمين غير الراغبين فى المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023، وحددت الوزارة عدة شروط لمن تقبل منهم الاعتذارات كالتالى:

- المرض مع تقديم قومسيون طبى حديث ومختوم من المجلس الطبى العلم مدون به يعفى من أعمال الامتحانات أو ممنوع من السفر لهذا العام.

- العمل جزء من الوقت وتقديم صورة معتمدة من المستند.

- سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية مع تقديم صورة من المستند الدال على ذلك.

- الإحالة إلى المعاش أثناء أداء الامتحانات مع تقديم المستندات.

- ندب الزوج أو الزوجة لأعمال امتحانات الثانوية العامة يتم الاعتذار لأحدهم مع ضرورة إحضار أصل خطاب الندب للزوجين.

- رعاية طفل مريض بمرض مزمن أو معاق مع تقديم صورة من التقرير الطبى.

- عجز 5% مع تقديم صورة من المستند.

- ندب لأعمال امتحانات أخرى.

- وجود طفل رضيع لا يزيد عن عامين صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- وفاة الزوج أو الزوجة بما لا يتجاوز العام مع تقديم صورة شهادة الوفاة.

- الحرمان من أعمال الامتحانات مع تقديم صورة معتمدة من المستند.

- خصومة ثأرية مع تقديم خطاب حديث صادر من مديرية الأمن التابع لها المنتدب.

- الاستدعاء للتجنيد مع تقديم صورة من المستند.

- الحصول على إجازة بدون مرتب.

وأكدت لجان الإدارة أنه لن يتم قبول اى اعتذارات من مقدرى الدرجات إلا من خلال مشرف عام تقدير الدرجات بامتحانات الثانوية العامة.