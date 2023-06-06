شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يوجه بطرح رؤية مصر للحماية الاجتماعية بمؤتمر العمل الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير العمل حسن شحاتة إجتماعاً مع فريق عمل "الوزارة" المُشارك في فعاليات أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تعقده منظمة العمل الدولية في جنيف في الفترة من 5 إلى 16يونيو 2023،وذلك في اليوم الثاني لمشاركة "الوزير" الذي يرأس وفد مصر الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،وذلك لتوجيه "فريق العمل الحكومي" بالمشاركة في كافة لجان المؤتمر وهي: لجنة تطبيق المعايير ،ولجنة المناقشة العامة حول الإنتقال العادل ،ولجنة المناقشة المتكررة حول حماية العمال ،ولجنة وضع المعايير للتلمذة الصناعية ،واللجنة المالية .

ولجنة الصياغة العربية التي ستجتمع اليوم الثلاثاء لصياغة رؤية وملاحظات المجموعة العربية المشاركة في المؤتمر بشأن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو ،عن أوضاع العمل في الأراضي العربية المُحتلة .

وبحسب بيان صحفي عن "الوزارة" فقد وجه الوزير فريق العمل الحكومي بضرورة متابعة كافة هذه اللجان ،وعرض رؤية مصر في كل ما تم إنجازة بشأن القضايا المطروحة في تلك اللجان الدولية،وإعداد تقارير مكتوبة بكافة التفاصيل والمناقشات والمداخلات..كما أكد عليهم رؤية الدولة المصرية في كافة القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر ..

وكان الوزير حسن شحاتة قد شارك على مدار اليومين الماضيين في إجتماع المجموعة العربية التنسيقية ،وكذلك في الجلسة الإفتتاحية لهذا المؤتمر الدولي الذي يُشارك فيه أكثر من خمسة آلاف شخصية حول العالم من مندوبي العمال وأصحاب العمل والحكومات من الدول الأعضاء في منظمة العمل البالغ عددها 187 دولة..وتبحث أعمال المؤتمر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك: الانتقال العادل نحو اقتصادات مستدامة وشاملة، وجودة التلمذة الصناعية وحماية العمال.

ومناقشة تقرير المدير العام بشأن سُبل النهوض بالعدالة الإجتماعية حول العالم ،وأيضا تقرير الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة ،وتحديات عالم العمل العالمي، وسوف يُلقي الوزير شحاتة كلمة مصر غداً الأربعاء لعرض ملفات العمل في "الجمهورية الجديدة" التي يُرسي قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وسيلتقى"الوزير" بعدد من قيادات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،وسيشارك في "قمة العمل" التي يحضره بعض رؤساء العالم ..

ويضم وفد وزارة العمل المشارك في "المؤتمر الدولي":"أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية،والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للسيد الوزير،ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي ،وهلال مامون مدير عام المنظمات والاتفاقات،وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات،و ريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".