شكرا لقرائتكم خبر عن أزهرى: جماعات التطرف اتخذوا من فهومهم الخاطئة معيارا يقاس به صحه الإيمان والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف أن هؤلاء المتشددين ركبوا متن الشطط فى فهمهم الخاطئ دون الالتفات إلى الدلالات المعرفية والشرعية والبلاغية فى القرآن الكريم، وفى إدراك عمق ماتقصده الآيات الكريمة، بل إنهم جعلوا من فهومهم الخاطئة معيارا يقاس به صحه الإيمان وسلامة العبادات والمعاملات، وهذا هو الشطط بعينه
ووجه المتدربون مجموعة من الأسئلة التى تتعلق بالإيمان الصحيح ومصطلح الكفر الذى شاع على ألسنة المتطرفين، وأجاب عليها دكتور العوارى بما يوضح سماحة الإسلام ووسطيته، ووجه نصيحته إليهم بأن يكونوا على حذر من المتطرفين، وأن يصححوا أفكار شباب بلادهم من الشبهات والمغالطات التى يحاول المتشددون بث سمومهم فى عقولهم حفاظا على الأفراد وعلى المجتمع.
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