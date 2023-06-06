شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يفتتح أعمال التطوير بمبنى الكهرباء بهندسة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزية لدور 300 بمبنى كهرباء كلية الهندسة في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها لتكون مجهزة على أعلى مستوي من الجودة لخدمة الطلاب والعملية التعليمية والبحثية.

وقال رئيس جامعة حلوان - في تصريح له اليوم - إن تطوير كلية الهندسة بحلوان نموذج يحتذى به في كافة كليات الجامعة، وأنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من كافة الأعمال في نوفمبر 2023، وأن الجامعة تعمل على دعم الكلية لإحداث تطوير وطفرة في كافة المجالات، وتنمية الموارد وإعداد الكوادر الإدارية والأكاديمية وإعادة هيكلة الأصول للوصول لجودة التعليم،إلى جانب تطوير البرامج الدراسية، وجذب الطلاب الوافدين وتطوير البرامج بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية.

ودعا قنديل إلى ضرورة تكوين شراكات دولية وتوحيد الإطار المرجعي المحلي والدولي والإقليمي، مؤكدًا أن المهندس هو العقل المحرك والمخطط للدولة ونحن جامعة لديها امكانيات كبيرة ومنتشرة في أكثر من 15 موقع في مصر.

وتابع قائلا، إن هناك خطة لتطوير كلية الهندسة بحلوان ورفع كفاءة البحث العلمى والتطبيقى، وتطوير البحث العلمى بالكلية بما يتماشى مع الخطة القومية للدولة، بالإضافة إلى خدمة البيئة المحيطة، وتقديم الاستشارات الهندسية، وأنه جاري تطوير مبانى ومقرات وقاعات ومدرجات وفصول دراسية كاملة.

وتفقد رئيس جامعة حلوان أعمال التطوير لدور 300 بمبنى كهرباء بكلية الهندسة الجارية منذ أكثر من 15 شهرا ، والتى تم الانتهاء منها ببداية شهر يونيو الجارى 2024، حيث تم تطوير كافة الفراغات والمعامل التعليمية بالدور بعدد 7 مدرجات و 9 معامل تعليمية وكذلك غرف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمرافق الخاصة بالدور بأحدث الأساليب المعمارية والتجهيزية من أنظمة صوت وأدوات عرض وشبكات اتصالات سلكية ولا سلكية وذلك بإجمالى مسطح للدور 3400 م مربع لخدمة ثلاثة أقسام علمية بالكلية وهى قسم هندسة القوى والآلات الكهربية وقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات وقسم هندسة الحاسبات والنظم.

وعقب الجولة التفقدية تم عرض تقرير آداء وإنجازات كلية الهندسة بحلوان من يناير 2022 حتي مايو 2023، والتى شملت عمليات تجهيز وتطوير البنية التحتية للكلية، وإنشاء المعامل الطلابية والبحثية الجديدة، والمشروعات والمنح الممولة التي حصلت عليها الكلية، والبرتوكولات واتفاقيات التعاون التي تم توقيعها، وآليات تطوير البرامج الاكاديمية ونظم الاختبارات، والوحدات ذات الطابع الخاص التي تم إنشائها والأنشطة التي تمت بها، استعدادات الكلية نحو التحول الرقمي بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات الأكاديمية والبحثية والطلابية.

وأظهر التقرير أنه يجري العمل بالكلية لتطوير البيئة التحتية والتجهيزية لدور 200 بمبنى كهرباء، واجراء عملية إحلال وتجديد لوحة الكهرباء الرئيسية بالكلية، وتجديد منظومة الصوتيات والمرئيات لعدد 7 مدرجات دراسية، وتوفير مولد كهربائي بالكلية لتشغيل الأماكن الأنظمة والمعدات الرئيسية بالمدرجات والمعامل والمصاعد حال انقطاع الكهرباء، ويجري الآن كذلك اسناد عملية إحلال وتجديد لكافة دورات المياه وتطوير شبكة الحريق لمبنى كهرباء ومبنى ميكانيكا وصيانة شاملة لغرفة وحدة القياس والتقويم الطلابي وأعمال ترميمات بالدور 200 و 300 بمبنى طبية.

كذلك جهود التطوير للعمل على إنشاء ملاعب كرة قدم بالكلية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأنشطة الطلابية، وتطوير البنية التحتية والتجهيزية للدور الأرضي والأول بمبنى ميكانيكا.

وتشهد هندسة حلوان طفرة في انشاء المعامل الطلابية والبحثية الجديدة ، تشمل معمل القمر الصناعي التعليمي بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية، وتستعد الكلية للتحول الرقمى من خلال توفير وتركيب شبكة محلية لاسلكية لدعم التحول الرقمي في إدارات الكلية المختلفة، وبناء نظام إدارة للتجارب المعملية الافتراضية والتجارب عن بعد.

وقد رافق رئيس الجامعة خلال الافتتاح والزيارة الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور ياسر السيد استشاري المشروع، الدكتور محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وكذلك وكيل كلية هندسة المطرية، والسادة وكلاء كلية الهندسة بحلوان، عمداء الكلية السابقين، ورؤساء الأقسام العلمية، مها عبد الرحيم أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.