شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش يعين مارجريت الحلو مديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، مارجريت الحلو "مارجو الحلو" من لبنان، مديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام فى القاهرة، وقد تسلمت مهامها الجديدة فى 1 يونيو 2023.

ومركز الأمم المتحدة للإعلام بالقاهرة، باعتباره مركزا ميدانيا تابعا لإدارة الأمم المتحدة للتواصل العالمي، يقدم خدمات تغطي مصر والسعودية.

والحلو لها خبرة في مجال الإعلام والاتصالات والعلاقات الدولية تفوق الـ25 عاما اكتسبتها في الأمم المتحدة وخارجها، من ضمنها 8 سنوات كمديرة لمركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت، وعملت أيضا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، أما في إطار عملها خارج نطاق الأمم المتحدة، فقد عملت الحلو في شركة "بروكتر وجامبل "(Procter and Gamble) كرئيسة لقسم العلاقات العامة لدول الشرق الأدنى، كما شغلت مناصب إدارية في أقسام المبيعات والتسويق في شركات زراعية مختلفة.



تملك الحلو خبرة واسعة في تصميم وتنفيذ استراتيجيات إعلامية للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد طورت استراتيجيات عدة حول أهداف التنمية المستدامة، وتغير المناخ، وتمكين المرأة، والهجرة، والعنصرية، وخطاب الكراهية، كما وعملت في مجال الإعلام المرئي، والمسموع والمكتوب، وكذلك في مجال الإعلام الرقمي بما في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، ولها اطلاع واسع على الساحة الإعلامية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى فهم عميق للشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.



يذكر أن الحلو حائزة على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من الجامعة الأمريكية في بيروت، وتتقن اللغات العربية، والإنجليزية، والفرنسية.