شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تأهيل شبكة المجارى المائية بشكل دائم لضمان قدرتها على إمرار التصرفات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
واستعرض سويلم أعمال وأنشطة الشركة في مجال تنفيذ منشآت الرى وأجهزة التحكم والقياس الآلي وتصميم وتنفيذ أنظمة التشغيل والإدارة، موجهاً بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون للنظر في مدى إمكانية تحقيق التعاون المشترك بين الجانبين .
وصرح سويلم أن قطاع المياه يأتي على رأس إهتمامات الدولة المصرية ، حيث تعمل الوزارة على إتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .
وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز