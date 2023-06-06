شكرا لقرائتكم خبر عن 5000 جنيه غرامة نقل وحفظ جلود الأضاحى بالجيزة دون تصريح.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، بدأت محافظة الجيزة تكثف جهودها لمواجهة مخالفات الذبح خارج المجازر التي أعلنت فتحها بالمجان أمام المواطنين، حفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، مع اتخاذ قرارات حازمة بشأن حظر ذبح الأضاحي في الشوارع والطرق العامة وإقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة لعدم إعاقة حركة المرور، وسرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وفي هذا الإطار، كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظة تحظر نقل وحفظ جلود الهدى والأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري، وذلك نظير مبلغ 1000 جنيه.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن أي مواطن سيرتكب أية مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطرى بالمحافظة، ستفرض عليه غرامة مالية بواقع مبلغ 5 آلاف جنيه مع التحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية.

وأكد قيام لجان المتابعة الميدانية بالأحياء والمراكز والمدن خلال أيام العيد بمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي وضبط أي مخالفات على الفور والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة في العاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.