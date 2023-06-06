شكرا لقرائتكم خبر عن بيان هام من الأوقاف بشأن امتحانات مسابقة الأئمة والعمال 2023.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الأوقاف أنه فيما يخص مسابقتى العام الحالى للأئمة والعمال التى قام الجهاز المركز للتنظيم والإدارة بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل فى يناير 2023م.

سيتم فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام يوم الأحد القادم 11 يونيو 2023م، على أن تُجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوى فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر، وعقب انتهاء امتحانات الأئمة سنعلن فورًا عن موعد امتحانات العمال بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

كان قد أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع العمال الجدد فور تسلمهم العمل، عقب تسلمه، اليوم الثلاثاء، من الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة نتيجة مسابقة شغل 1000 وظيفة عامل مسجد بالوزارة والتى تم الاعلان عنها فى عام 2022م.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الأوقاف لرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بديوان عام وزارة الأوقاف لتسلم نتيجة عمال المساجد؛ لتبدأ وزارة الأوقاف أعمال شئونها نحو تسليم العمل وفقا للإجراءات القانونية واستيفاء المسوغات المطلوبة.

ووجه وزير الأوقاف الشكر للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والقائمين على المسابقة لحسن إدارتها وإنجازها، وتحقيق أهداف الجانبين وتحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

تجدر الاشارة إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قام بالإعلان لصالح وزارة الأوقاف عن شغل وظيفة 1000 عامل مسجد للعمل بالوزارة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية يوم 31 يناير 2022م، وتقدم للمسابقة 196694 متقدمًا، وانطبقت شروط خوض المسابقة على 40741 متقدما، وبلغ عدد الذين حضروا أعمال الامتحان فى الفترة من 15 أغسطس حتى 4 أكتوبر الماضى 21881 متقدمًا.

من جانبه وجه الدكتور صالح الشيخ الشكر لوزارة الأوقاف على التعاون المثمر مع الجهاز فى انجاح المسابقة، مشيدًا بدور الوزارة فى نشر الفكر الوسطى المستنير والإسهام فى قيادة المجتمع نحو التنوير والتحضر وبناء الوعى الرشيد.

وفيما يتعلق بالمسابقة قال رئيس الجهاز: أن منظومة المسابقات المركزية بالجهاز تم تنفيذها وتحصينها ضد أى تدخل بشرى، مع دعمها بآليات التحقق من تطبيق معايير الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص فى جميع مراحل المنظومة، مشددا على أن الجدارة والكفاءة هى السبيل الوحيد لتولى الوظائف العامة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه فى إطار تحقيق تكافؤ الفرص بين المتقدمين والتزامًا بالاستحقاقات الدستورية والقانونية فقد تم الاتفاق بين الوزارة والجهاز على حجز نسبة 5% من وظائف المسابقة ليتنافس عليها الاشخاص ذوى الإعاقة دون غيرهم، مع الاحتفاظ بحقهم فى التنافس على باقى وظائف المسابقة. حيث نجح 50 من الأشخاص ذوى الإعاقة فى هذه المسابقة.

وأضاف رئيس الجهاز أن قائمة المرشحين لشغل وظائف العمال بلغ عددهم 989، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة حازت على أعلى نسبة حيث بلغت 12% تليها محافظة قنا بنسبة 10.1% ثم محافظة الغربية بنسبة 8.5% ثم محافظتى المنيا وسوهاج بنسبة 7.8% لكل منهما.

وأكد وزير الأوقاف على الالتزام الكامل بالشفافية الكاملة فى جميع أعمال المسابقة مؤكدًا على نشر قائمة الناجحين مع دعوة جميع المواطنين ممن لهم لديهم ما يثبت أن اى شخص ورد اسمه بالقائمة قد خالف شروط المسابقة لاسيما شرط المؤهل أن يتقدم بشكواه إلى مدير مديرية الأوقاف ببطاقة الرقم القومى الخاصة به وبالمستندات الدالة على مخالفة الشخص المخالف لشروط المسابقة، على أن تقوم الوزارة بأعمال شئونها فى تحويل المرشح لشغل الوظيفة الوارد اسمه بالكشوف للنيابة العامة إذا ثبت تحايله على أحد شروط المسابقة والخاص بعدم حصول المتقدم لوظيفة (عامل) على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية علما بانه لن يلتفت إلى الشكاوى المجهلة.

وفيما يخص مسابقتى العام الحالى والتى أعلنت فى يناير 2023م والتى قام الجهاز بالإعلان عن حاجة وزارة الأوقاف إلى 1000 إمام وخطيب مسجد و1000 عامل، اتفق الوزيران على خارطة الطريق لها حيث سيتم فتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة شغل وظيفة 1000 إمام، يوم الأحد المقبل على أن تجرى الاختبارات التحريرية خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو القادم والامتحان الشفوى فى الأسبوع الأخير من نفس الشهر.

على أن يتم إعلان خطوات وظيفة عامل مسجد بعد الانتهاء من مسابقة الأئمة.

جدير بالذكر أن تسليم النتيجة جاء بعد قيام رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعرضها على دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، الذى وجه بتسليمها إلى وزارة الأوقاف لأعمال شئونها.