شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يغادر إلى كمبالا للمشاركة فى اجتماعات مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل ‏القاهرة متجهًا إلى العاصمة الأوغندية كمبالا يرافقه الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمرصد وذلك ‏للمشاركة في اجتماعات الدورة التاسعة والعشرون لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل والتي من المزمع عقدها خلال الفترة من 7 – 8 يونيو 2023 فى أوغندا.

وعلى هامش رئاسته ومشاركته في اجتماعات مرصد الصحراء والساحل يعقد القصير عدة لقاءات ثنائية مع المسئولين الافارقة ‏لبحث آفاق التعاون المشترك فى الأنشطة الزراعى المختلفة.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي هو رئيس مجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل في دورته الحالية 2020-2025.