شكرا لقرائتكم خبر عن بيطرى القاهرة تضبط لحوما مذبوحة خارج المجازر وأختاما مزورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على مديرية الطب البيطرى بعمل حملات مكثفة بالتعاون مع مديريتى الصحة والتموين ومباحث التموين والاحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم ومصنعاتها بكافة أحياء العاصمة فى إطار استعداداتها لعيد الأضحى المبارك حفاظا على صحة المواطنين.

وفى هذا السياق أشار الدكتور صبرى زينهم مدير مديرية الطب البيطري أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 2 عجل بقرى وزن 650 كجم ذُبحا خارج المجازر ، و2 ختم مزور وألوان مقلدة للايهام بأن المذبوحات من المجازر الحكومية، كما تم ضبط 70 كجم كبدة مستوردة ، و35 كجم بسطرمة، و250 كجم لحوم مفرومة، و155 كجم مصنعات دواجن، و25 كجم سجق منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.

وأكد محافظ القاهرة على ضرورة استمرار المتابعة الدورية للأسواق لمنع جميع أساليب الغش التجارى.