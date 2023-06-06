شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات تقديم الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة 2023 للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- التوجه إلى مقر تقديم الاعتذارات التى حددتها المديريات التعليمية.

- يجب تقديم أصل جواب أو خطاب الندب أثناء الاعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة.

- تقديم المستندات الدالة على أحقية المعلم فى الاعتذار.

- حالات الاعتذار تشمل المرض أو سفر الزوج أو عمله بمنطقة نائية، وأيضا الإجازة بدون مرتب وأيضا رعاية طفل مريض أو رضيع بالنسبة للزوجة، وندب الزوجين يحق لأحدهم تقديم اعتذار أو الحرمان من أعمال الامتحانات أو الخروج على المعاش.

- استقبال طلبات الاعتذارات مستمرة حتى 8 يونيو الحالى وبعدها لن تقبل طلبات اعتذار.

- اعتذار مقدرى الدرجات يكون من خلال مشرف عام تقدير المواد الدراسية بالوزارة " مستشار المادة" أو مدير عام تنمية المادة الدراسية.

- عدم تقديم اعتذار عن المشاركة بامتحانات الثانوية العامة يعرض العضو للمساءلة القانونية حال تغيبه عن أعمال الامتحانات.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة 2023، الأسبوع المقبل بالمواد غير المضافة للمجموع حيث يؤدى الطلاب فى اليوم الأول الاثنين 12 يونيو امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه تم الاستعداد بشكل كامل للامتحانات وسيتم توفير أجواء هادئة للطلاب داخل لجان السير، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضبط سير الامتحانات.

ويؤدى الطلاب الثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.